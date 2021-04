Un beau choc à ne pas rater ce dimanche, avec Kevin Durant !

La NBA va gâter ses fans européens avec une belle affiche au sommet programmé ce soir (21h30) entre les Brooklyn Nets et les Phoenix Suns. Soit le premier à l’Est contre le deuxième à l’Ouest. Deux formations qui marchent fort en ce moment et qui ont pour ambition de disputer les finales – même si l’une paraît plus armée que l’autre – en juillet prochain. Avec tout plein de superstars sur le parquet. Dont Kevin Durant.

En effet, selon ESPN, l’ailier de la franchise new-yorkaise va faire son retour à la compétition ce soir. Il avait manqué les trois derniers matches en raison d’une contusion. C’est une super nouvelle pour les Nets, qui espèrent construire des automatismes avec KD afin de monter en puissance jusqu’aux playoffs. Kevin Durant n'a joué que 24 matches cette saison mais il était considéré comme un favori au MVP avant de se blesser longuement. Il tourne à 27 points, presque 7 rebonds et 5 passes.

En revanche, James Harden ne sera pas présent. L’ancien MVP souffre encore des ischios – il a fait une rechute – et il devrait rater encore plusieurs rencontres. Néanmoins, avec Kevin Durant, Kyrie Irving, Chris Paul et Devin Booker sur le terrain, la partie promet d’être rythmée et spectaculaire.

