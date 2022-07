Et si Kevin Durant revenait dans sa ville natale ?

Depuis que Kevin Durant a demandé son transfert, plus de la moitié des équipes de la ligue se l’arrachent. Elles veulent toutes le récupérer, mais la question est maintenant de savoir laquelle sera prête à s’aligner sur les attentes des Brooklyn Nets. Et si les Washington Wizards sortaient le grand jeu pour faire revenir KD dans sa ville natale ?

D’après Sam Amico de Hoops Wire, il faudrait garder un œil sur la franchise. Les Wizards pourraient se positionner sur le dossier et faire une grosse offre au front office de Sean Marks. Une opération qui permettrait de ramener Durant au plus proche de ses racines, pour former un tandem avec Bradley Beal.

Né à Washington, le "Slim Reaper" est un produit de la capitale. Il a grandi en périphérie de la ville et a joué pour plusieurs équipes du Maryland au niveau amateur. Plus jeune, il était néanmoins fan des Raptors, et non des Wizards. Mais il y aurait tout de même une forte symbolique dans son retour au District de Columbia.

À bientôt 34 ans, Kevin Durant sort d’une saison individuelle très réussie. Il affiche des moyennes de 29,9 points, 7,4 rebonds et 6,4 passes, à 51,8 % au tir et 38,3 % à trois points sur celle-ci. L’ailier est l’un des trois seuls joueurs à marquer autant avec une telle efficacité, avec Giannis Antetokounmpo et LeBron James. Aucune franchise en NBA ne peut rester insensible à ce phénomène.

Il est certain qu’un trade de ce genre ferait passer un cap aux Wizards, qui n’ont pas dépassé les demi-finales de conférence depuis 43 ans. Cependant, la valeur de KD sur le marché est extrêmement élevée. Ils pourront difficilement monter une offre convaincante. C’est peut-être même impossible.

Washington ne peut pas transférer ses tours de draft jusqu’en 2026, à cause d’une protection sur leur pick 2023. Un problème majeur, dans la mesure où Brooklyn s’attend sans doute à en recevoir en abondance. Déjà pour ce premier point, Tommy Sheppard et son front office semblent hors course.

Ensuite, les Nets demandent au moins un All-Star en échange de Kevin Durant. Le seul membre de l’équipe qui correspond à ce critère est Bradley Beal, qui dispose d’une no-trade clause dans son contrat. Kristaps Porzingis, Kyle Kuzma, Rui Hachimura et un ou deux picks ne suffiront clairement pas. C’est une évidence.

S’ils veulent réellement récupérer Durant, les Wizards devront réussir un véritable tour de magie. Mais, dans la vraie vie, la magie n’existe pas. Le retour de l’enfant promis peut donc attendre.