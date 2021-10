Kevin Durant réaffirme sa volonté de jouer avec Kyrie Irving

Sans le vaccin contre le Covid-19, Kyrie Irving ne peut pas disputer les matches à domicile des Brooklyn Nets à cause de la législation à New York. Face à cette situation, la franchise a décidé de totalement l'écarter. Mais le meneur conserve des soutiens importants, comme celui de Kevin Durant.

Car dans ce contexte particulier, les Nets pourraient avoir l'envie d'échanger l'ancien des Cleveland Cavaliers. Sauf que les cadres de Brooklyn veulent toujours jouer avec lui. Et KD a encore réaffirmé sa volonté d'évoluer avec Irving cette saison.

"Je veux vraiment que Kyrie soit là. J'aurais aimé que rien de tout cela n'arrive, mais c'est la situation dans laquelle nous sommes. Kyrie a pris sa décision sur ce qu'il voulait faire et il a choisi de faire ce qu'il voulait faire, et l'équipe a fait de même.

C'est à moi de me concentrer sur moi, de faire mon travail et de laisser les deux parties gérer la situation. Je veux que toute l'équipe soit réunie et que nous soyons au maximum de nos capacités, mais parfois, les choses ne se passent pas comme ça.

Mais je reste persuadé que les choses vont s'arranger au mieux pour les deux parties. Ce n'est pas la situation idéale pour commencer la saison. Mais une partie de tout ça, c'est hors de notre contrôle. Donc, ce que nous pouvons faire est de nous concentrer sur notre travail chaque jour.

Que va apporter le fait d'être en colère ? On ne va pas le faire changer d'avis, vous voyez ce que je veux dire ? Nous allons le laisser faire ce qu'il doit faire et laisser l'équipe faire ce qu'elle doit faire.

Puis qui suis-je pour m'énerver contre ça ? Il faut simplement se concentrer sur ce que nous avons dans ce vestiaire. Quand Kyrie sera prêt, je suis sûr qu'il parlera à Joe Tsai, à Sean Marks et qu'ils trouveront une solution et nous la diront. En attendant, nous allons continuer à travailler", a répondu Kevin Durant pour ESPN.