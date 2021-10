Les résultats de la nuit en présaison

Heat @ Hawks : 92-127

Timberwolves @ Nets : 101-107

Nuggets @ Thunder : 113-107

Lakers @ Kings : 112-116

Les Lakers, une présaison catastrophique !

- Fin d'une présaison totalement ratée pour les Los Angeles Lakers ! Les Californiens ont enregistré une sixième défaite en 6 matches la nuit dernière face aux Sacramento Kings (112-116). Et pourtant, sur cette rencontre, LeBron James (30 points, 6 passes décisives et 6 rebonds) a sorti une belle partition.

En réalité, dès que le King n'était plus sur le terrain, les Angelenos se retrouvaient en difficulté. Car si Russell Westbrook (18 points à 7/12 aux tirs) a assumé, Anthony Davis a été plus en difficulté : 14 points à 5/18 aux tirs et 12 rebonds.

A l'exception de Carmelo Anthony (15 points), le banc des Lakers a été absolument catastrophique. Avec notamment un Rajon Rondo bloqué à 0 point et avec un différentiel de -30... A l'inverse, chez les Kings, De'Aaron Fox (21 points) a fait le boulot et a été bien secondé par Buddy Hield (13 points) et surtout Terence Davis (20 points).

- Malgré ce très mauvais bilan, les Lakers peuvent tout de même se rassurer sur un point précis : la connexion entre Russell Westbrook et LeBron James va offrir de belles images !

RUSS FINDS BRON FOR THE HAMMER 🔨 pic.twitter.com/E9aZX61AG6 — Bleacher Report (@BleacherReport) October 15, 2021

- Par contre, c'est moins fluide entre Rajon Rondo et Westbrook...

LeBron James a vraiment un intérêt très limité pour la présaison…

Kevin Durant monte en puissance

- Malgré le feuilleton Kyrie Irving, les Brooklyn Nets ont terminé cette présaison sur une note positive avec un succès contre les Minnesota Timberwolves (107-101). Malgré une petite frayeur sur la fin de la partie avec un retour des Wolves, les Nets ont pu compter sur un Kevin Durant (19 points) déjà bien en forme.

Alors que James Harden (6 points à 2/8 aux tirs et 14 passes décisives) n'a pas encore lancé la machine, KD monte clairement en puissance. Avec en plus Joe Harris (23 points) pour l'épauler, il a fait du mal à la défense adverse.

Si LaMarcus Aldridge (16 points) a eu un bel impact en sortie de banc, il faut aussi souligner la résistance de Minnesota. Pas forcément très adroit (9/22 aux tirs), Anthony Edwards (23 points) a tout de même contribué alors que Karl-Anthony Towns a été très propre : 16 points, 8 rebonds, 6 passes décisives.

KD with authority 😳 pic.twitter.com/ReJOrM8P2a — NBA TV (@NBATV) October 15, 2021

- Au passage, Paul Millsap, 36 ans, peut encore faire très mal !

Paul Millsap rocks the rim 😯 pic.twitter.com/DBWpErFKuf — NBA TV (@NBATV) October 14, 2021

Trae Young s'amuse face à l'équipe B du Heat

- Avec une équipe du Miami Heat particulièrement remaniée, les Atlanta Hawks se sont très rapidement détachés (127-92). Du coup, Trae Young (27 points, 15 passes décisives) en a profité pour s'amuser malgré une adresse très irrégulière.

John Collins a réalisé son chantier habituel dans la raquette (13 points, 11 rebonds), alors que De'Andre Hunter (19 points) et Kevin Huerter (13 points) ont un bel apport à longue distance. Pour le Heat, on retiendra les performances intéressantes de Max Strus (18 points), de Javonte Smart (20 points) et de Micah Potter (16 points, 16 rebonds).

Mais collectivement, il n'y a vraiment pas eu match...

Pull up & splash ❄️ pic.twitter.com/hHiMwvKI7J — Atlanta Hawks (@ATLHawks) October 15, 2021

Markus Howard, le héros innatendu

- Pour ce match de présaison, les Denver Nuggets et l'Oklahoma City Thunder avaient décidé de faire tourner... Et la franchise du Colorado s'est finalement imposée (113-107) grâce à la belle performance de Markus Howard (31 points).

Dans une belle soirée, il a fait la différence en faveur de son équipe. Tout d'abord en arrachant la prolongation, puis en étant déterminant sur cette période supplémentaire. Dans le camp adverse, il y a tout de même des satisfactions.

Tout d'abord, Théo Maledon (11 points, 7 rebonds et 4 passes décisives) a été intéressant. L'intérieur Aleksej Pokusevski (22 points, 8 rebonds) a encore affiché son potentiel. Alors que Josh Giddey a été très complet : 13 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. Des progressions à surveiller en saison régulière.

