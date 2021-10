La NBA démarre dans deux semaines et on s'est posé une question épineuse pour chacune des 30 franchises de la ligue.

Il y a 30 équipes en NBA et autant de questions épineuses pour chacune d'entre elles. Faute de pouvoir y répondre, on a au moins essayé de mettre tout ça sur la table !

Atlanta Hawks

Maintenant qu’ils sont attendus au tournant et que leur star a une cible dans le dos, les Hawks peuvent-ils faire aussi bien que la saison dernière ?

Question subsidiaire : Trae Young réussira-t-il à autant calmer la chute de ses cheveux que le public du Madison Square Garden ?

Boston Celtics

Jaylen Brown et Jayson Tatum sont-ils déjà suffisamment forts pour porter toute l’équipe et en faire un vrai contender ou bien manque-t-il toujours une troisième star ?

Brooklyn Nets

Il paraît que si le trio des Nets ne part pas en vrille, Brooklyn est imbattable. Mais y a-t-il la moindre chance que ça ne parte pas en vrille ? On ne parle même pas seulement du côté imprévisible de Kyrie Irving, mais aussi du fait que James Harden est officiellement en charge de l'organisation des dîners et des soirées entre coéquipiers. True story.

Charlotte Hornets

Est-ce que Gordon Hayward est encore une star en NBA ?

Question subsidiaire : A quel moment Michael Jordan va décider, soudainement, d’un coup sec, de défier LaVar Ball en un-contre-un, de miser 50 000 dollars et de le savater sur le parquet ?

Chicago Bulls

DeRozan, LaVine, Lonzo, Vucevic, c’est bien beau… mais est-ce que ça peut vraiment faire un collectif compétitif ?

Question subsidiaire : Les Bulls vont-ils réussir à empêcher Zach LaVine de partir en fin de contrat ?

Cleveland Cavaliers

Kevin Love ?

Oui, ces deux mots incluent un milliard de questions.

A commencer par "Mais bordel, pourquoi les Cavs ont donné autant de thunes à Kevin Love en 2019, APRES que LeBron soit parti ?!", mais aussi "Quel intérêt pour Love de rester se morfondre dans un placard dans l'Ohio plutôt que d'accepter le buy-out pressenti depuis 1973 ?", ou "Et vous, que feriez-vous avec 60 millions de dollars et plein de temps libre ?"

Dallas Mavericks

La collaboration Jason Kidd-Luka Doncic est-elle celle qu’il fallait pour que Luka soit MVP ou est-ce un crash annoncé vu leurs tempéraments respectifs ?

Question subsidiaire : Frank Ntilikina peut-il relancer sa carrière en défendant à la place du grassouillet à la mèche blonde ?

Denver Nuggets

Si Michael Porter Jr est aussi fort qu’il est con, peut-il se contenter d'être All-Star ou doit-il viser le MVP ?

Michael Porter Jr refuse le vaccin et explique pourquoi

Detroit Pistons

Les Pistons ont-ils eu raison de changer le tir de Cade Cunningham alors que celui-ci shootait à 40% à 3 points en NCAA ?

Golden State Warriors

Est-ce que Klay Thompson est encore capable de sortir des matches cultes à 3 points tout en étant un super défenseur, ou faut-il se préparer à une version cheap du Splash Bro jusqu'à la fin de sa carrière ?

Question subsidiaire : A quel moment la direction des Warriors va-t-elle arrêter de se laisser caguer dessus par Draymond Green sans jamais réagir ?

Houston Rockets

Qui peut s'asseoir à la table de Jalen Green et lui dire “j’ai plus de flow que toi” ?

Indiana Pacers

Est-ce qu’ils n’auraient pas intérêt à aller chercher Ben Simmons pour que le monde s'intéresse (un peu) à eux ?

Los Angeles Clippers

Est-ce que Kawhi Leonard va jouer cette saison en NBA ? On ne veut pas vous stresser mais ça sent mauvais quand même…

Los Angeles Lakers

Russell Westbrook et LeBron James, l’impossible collaboration ? L’un des deux va devoir apprendre/réapprendre à jouer sans le ballon. Qui fera le sacrifice ?

Memphis Grizzlies

Du coup, quand est-ce que la franchise déménage à Seattle ? Ja Morant aurait quand même plus de flow avec un maillot des Sonics...

Ja Morant a un fantasme : « J'aimerais dunker sur LeBron »

Miami Heat

Est-il déjà trop tard pour le Heat ? Sur le papier, l’arrivée de Lowry a énormément de sens, mais est-il encore suffisamment bon pour aider Jimmy Butler et Bam Adebayo à aller vraiment loin ?

Question subsidiaire : Est-ce que la “culture du Heat” ne fait pas peur aux stars ?

Milwaukee Bucks

Laisser partir PJ Tucker est-il la plus grosse erreur de l’intersaison toutes équipes confondues ?

Minnesota Timberwolves

KAT va-t-il sortir les Wolves de la médiocrité à coups de posters sur tous les joueurs anti-vax et de gros double-doubles ?

New Orleans Pelicans

Jusqu’à quand Zion Williamson va-t-il garder sa courtoisie et son sourire avant de péter un câble et de faire comprendre à la direction qu’il se cassera dès qu’il peut ?

New York Knicks

Les équipes de Thibodeau marchent souvent très fort au début, mais ça finit fréquemment avec la bagnole sur le toit. Comment faire pour que les Knicks restent chauds après cette belle saison revival ?

Oklahoma City Thunder

Jouer uniquement avec des gamins de 12 ans encore loin de leur potentiel maximum ne va-t-il pas freiner le développement de l'excellent Shai Gilgeous-Alexander ?

Question subsidiaire : le fait que "SGA" soit canadien le rend-il trop poli pour aller gueuler auprès de Sam Presti ?

Orlando Magic

Et si le Magic avait gagné le trade avec Chicago ?

Question subsidiaire : Qui du Magic ou du Thunder va remporter la G-League ?

Philadelphie Sixers

Qui va gagner au jeu du plus con entre Ben Simmons/Rich Paul et Daryl Morey ? Et surtout, si ça traîne en longueur, les Sixers ne vont-ils pas prendre trop de retard sur la concurrence en jouant sans PG de haut niveau ?

Phoenix Suns

Est-ce que les Suns de l'année dernière ne sont finalement pas le Miami Heat de 2020, c'est à dire une team qui a gâché sa seule chance d'aller choper un titre ?

Portland Trail Blazers

Au bout de combien de matchs Damian Lillard va-t-il craquer et demander son trade ?

Question subsidiaire : Quelqu'un a-t-il une vidéo du père de Jusuf Nurkic, policier en Bosnie, en train de tabasser 14 personnes ? Certains membres de la rédaction sont prêts à payer très cher pour se la procurer.

Sacramento Kings

Luke Walton a un totem d’immunité façon Koh-Lanta. Qu’est-ce qui peut l’empêcher d’enfin passer par-dessus bord après une nouvelle saison décevante ?

Question subsidiaire : le père de Marvin Bagley va-t-il arrêter de savonner la planche déjà glissante de son fils en NBA ?

San Antonio Spurs

Est-ce que n’est pas déjà la saison de trop pour Gregg Popovich en NBA ?

Question subsidiaire 1 : Est-ce que ça fait pas trois ans que c’est sa saison de trop ?

Question subsidiaire 2 : Est-ce que son immense carrière nous empêche de faire un point sur sa coupe de cheveux ?

Toronto Raptors

C’est quoi l’idée ? Le pire pour une équipe, c’est d’être coincée entre la reconstruction et les objectifs avec résultats. Les Raptors peuvent-ils vraiment espérer faire quelque chose ou bien devraient-ils dégager Siakam et/ou Van Vleet (et Drake) et passer par la case Draft NBA ?

Utah Jazz

Donovan Mitchell n’arrête pas de passer des caps en NBA depuis son arrivée, mais est-ce qu’il peut passer un échelon en défense pour devenir un vrai 2-way-player et permettre au Jazz de passer du stade d’excellente équipe de saison régulière à celui de terreur des playoffs ?

Washington Wizards

Bradley Beal va tout le temps à leurs matchs, elles ont plus souvent joué les playoffs ces dernières années… Faut-il remplacer le roster des Wizards par celui des Mystics ?