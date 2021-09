Michael Porter Jr refuse le vaccin et explique pourquoi

Michael Porter Jr fait partie des joueurs non-vaccinés en NBA et il ne s'en cache absolument pas.

On vous parlait hier des lourdes restrictions imposées par la NBA aux joueurs non vaccinés pour être autorisés à jouer cette saison, en particulier sur certains marchés. Certains sont prêts à aller jusqu'au bout de leur démarche et à refuser le vaccin. C'est le cas de Michael Porter Jr.

Alors qu'il vient de signer une prolongation qui lui permettra de gagner jusqu'à 207 millions de dollars sur 5 ans, l'ailier des Denver Nuggets a expliqué sa manière de voir les choses dans le Denver Post.

"J'ai eu le Covid deux fois. J'ai vu comment mon corps a réagi. Même si les chances sont faibles, il y a une possiblité de faire une mauvaise réaction au vaccin. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je considère que l'on ne devrait pas y être obligé. Ce devrait être une décision individuelle. Si tu veux le faire parce que tu considères que c'est plus sûr et que ça protège les gens autour de toi, c'est bien pour toi. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans mon corps après l'injection, ni comment j'y réagirai. Je ne veux pas prendre le risque d'affecter mon corps de façon négative".

Le discours de Michael Porter Jr est similaire à celui tenu par Jonathan Isaac, l'ailier d'Orlando.

Pour rappel, les joueurs non vaccinés seront soumis à des dépistages quasiment quotidiens. Il leur faudra présenter un test négatif pour se rendre à la salle et aux entraînements, ainsi qu’aux activités organisées avec le reste de l’équipe.

Ils devront jongler avec les mêmes contraintes de la saison dernière : entre autres, pas de sorties au restaurant, en club ou dans d’autres lieux fermés. Leurs casiers seront éloignés de ceux de leurs camarades vaccinés dans le vestiaire et ils devront manger à part.

Les lourdes restrictions imposées par la NBA aux joueurs non vaccinés