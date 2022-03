Bleacher Report a retracé la carrière de Kevin Garnett au sein d'une superbe "oral history" il y a quelques années. Le papier est truffé d'anecdotes en tout genre. On y apprend par exemple que KG a bien failli porter les couleurs des Los Angeles Lakers il y a quelques années. Les Californiens proposaient Lamar Odom et Andrew Bynum en échange de la superstar des Minnesota Timberwolves. Et le propriétaire des Wolves, Glen Taylor, a même accepté l'offre !

"Jerry Buss est venu me voir pour me dire qu'il avait trouvé un accord verbal avec Glen Taylor. Je gardais l'espoir qu'il (Kevin Garnett) jouerait pour nous", raconte Phil Jackson, le coach de L.A. en 2007. "J'avais des inquiétudes autour d'Odom mais je pensais que Bynum deviendrait une star", explique Glen Taylor.

Les Boston Celtics se sont mêlés à l'affaire et ont finalement proposé Al Jefferson, Gerald Green, Sebastian Telfair, Ryan Gomes, Theo Ratliff et un tour de draft en l'échange de Kevin Garnett. Les Wolves ont préféré opter pour cette offre. Les Celtics ont été sacrés champions NBA l'année suivante... en battant les Los Angeles Lakers en Finales.

Kevin Garnett aux Lakers, en compagnie de Kobe Bryant et Pau Gasol, c'est quand même un sacré "what if" dans l'histoire moderne de la NBA. On peut imaginer que Los Angeles aurait peut-être faire mieux qu'un seul titre avec "KG"... Et Garnett n'aurait sans doute pas eu son maillot retiré dans les hauteurs du TD Garden comme c'est le cas depuis quelques jours.

L'image de la soirée : Kevin Garnett, Ray Allen et Paul Pierce enlacés, enfin en paix