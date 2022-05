L’histoire du bras de fer culte entre Kevin Garnett et “Big Baby”

On sait depuis longtemps que Kevin Garnett, 46 ans aujourd'hui, était un sacré compétiteur et un énergumène comme on en fait plus. La légende de KG, introduit il y a quelques mois au Hall of Fame, contient quelques histoires assez dingues qui confirment qu'il est parfois dans la vie comme il était sur le terrain.

Il y a quelques années sur Fox Sports, Brian Scalabrine, ancien coéquipier de Garnett à Boston, avait raconté une histoire assez saisissante qui prouve que le côté intense du Big Ticket n'était pas feint.

Kevin Garnett, la fils-de-puterie élevée au rang d'art

"En 2010, on était dans l'avion et on se faisait un petit championnat de bras de fer. "Big Baby" Davis écrasait tout le monde. Il est incroyablement fort. KG et lui se sont assis pour s'affronter et plus personne ne bougeait. On se disait qu'il n'y avait pas moyen que Garnett gagne. Le bras de fer a commencé et il s'est mis à répéter : 'Je ne bougerai pas ! Je ne bougerai pas !' Il y avait évidemment des gros mots aussi. Après 1 minute 30, l'épaule de Big Baby a commencé à fatiguer. KG a poussé progressivement et a renversé le bras de Davis. Il s'est levé et a hurlé tout transpirant avec encore quelques gros mots : Je suis le mâle alpha ici ! N'oubliez pas ça !"

Du Kevin Garnett pur jus ! Avec cette équipe des Celtics, dont il se décrivait comme l'alpha dog, Garnett a remporté un titre, en 2008, en dominant les Los Angeles Lakers en Finales. S'entraîner en faisant des bras de fer contre Glen Davis et ses énormes bras a quand même dû servir à quelque chose...

