Encore une preuve de la rancœur de Kevin Garnett envers Ray Allen…

Les Boston Celtics vainqueurs du titre en 2008 seront mis à l'honneur cette saison. Le maillot de Kevin Garnett sera retiré en mars prochain. Il va aussi être introduit au Hall Of Fame par son ami et ancien coéquipier Paul Pierce. Une soirée à laquelle ils devraient retrouver... Ray Allen. Ironiquement, ce dernier fera la présentation de Chris Bosh. Mais les anciens camarades ne peuvent toujours pas se piffrer. Pour preuve une photo récemment postée par KG sur Instagram. On le voit au côté de Pierce mais aussi de Rajon Rondo. Où est le problème ? Allen, qui figure sur le cliché original, a été coupé.

KG just cropped Ray Allen out on his IG story💀 pic.twitter.com/8LJIx33QLo — BostonCelticsForever (@BostonCelts4eva) August 22, 2021

Kevin Garnett, mais aussi Pierce et Rondo, n'ont toujours pas pardonné à Ray Allen ce qu'ils considèrent comme de la haute trahison. Champion avec eux en 2008, l'arrière All-Star avait quitté l'équipe pour rejoindre le grand rival, le Miami Heat. Avec qui il avait d'ailleurs décroché une nouvelle bague. Un choix de carrière qui n'est vraiment pas bien passé et que les stars de Boston ne semblent pas prêtes de digérer.

Kevin Garnett, son maillot retiré à Boston en mars… toujours pas à Minnesota