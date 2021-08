Kevin Garnett, son maillot retiré à Boston en mars… toujours pas à Minnesota

Larry Bird. Kevin McHale. Bill Russell, évidemment. Kevin Garnett va rejoindre plusieurs légendes des Boston Celtics et de la NBA au plafond du TD Garden. Il deviendra alors le 24 ème joueur au maillot retiré par la franchise du Massachussetts. La cérémonie en l'honneur de KG, récemment introduit au Hall Of Fame, aura lieu le 13 mars prochain au moment de la réception des Dallas Mavericks. L'annonce avait déjà été faite il y a un an mais, en raison de la pandémie de COVID-19 et suite à une saison qui s'est déroulée quasiment sans public, les dirigeants restaient dans l'attente d'une bonne opportunité pour célébrer l'un des cadres du sacre de Boston en 2008.

Ils espèrent donc une salle pleine à craquer en mars pour rendre hommage à l'ailier-fort qui a passé six saisons aux Celtics. Avec deux finales à la clé et donc une bague. La seule de sa carrière. Kevin Garnett était déjà dans la deuxième phase de sa carrière au moment où il a été transféré sur la cote Est en 2007. Ses plus belles années, sur le plan individuel, restent celles avec les couleurs des Minnesota Timberwolves sur le dos. Mais son maillot n'a pas encore été retiré là-bas.

Et pour cause, c'est l'ancien joueur lui-même qui refusait. Du moins quand Glen Taylor - avec qui il entretient des relations froides et c'est un euphémisme - était encore à la tête de l'organisation. L'ancien propriétaire a vendu l'équipe il y a quelques mois, ce qui pourrait (devrait ?) ouvrir la porte à une belle fête pour Garnett à Minneapolis dans les mois ou années à venir.

