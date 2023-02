Kevin Garnett s’enflamme pour le duo Kyrie Irving – Luka Doncic

Lors de la deadline des trades, les Dallas Mavericks se sont renforcés avec l'arrivée de Kyrie Irving. Sur le papier, le duo entre Luka Doncic et le meneur s'annonce prometteur. Et de son côté, Kevin Garnett se montre justement emballé par cette association.

Lors du podcast avec Paul Pierce, l'ex-intérieur des Boston Celtics a jugé que ce tandem était tout simplement le meilleur à l'Ouest. Autant dire que Garnett a de grandes attentes pour les Texans pour la suite de la saison.

"Il n'existe pas un meilleur duo. Pas de meilleur duo à l'Ouest. On peut potentiellement discuter avec Kawhi Leonard et Paul George. Mais en réalité, il n'y a pas un meilleur duo à l'Ouest. Luka peut se reposer pendant l'intégralité d'un quart-temps et laisser Kyrie s'occuper du match.

Et après, ils peuvent inverser. Un monstre à deux têtes ?! Merde. Si on regarde la liste des 10 meilleurs joueurs dans cette Ligue, les deux sont dedans", a analysé Kevin Garnett.