Quand Kevin Garnett insultait deux rookies avant un match… de présaison

Tyson Chandler est arrivé en NBA avec une pression beaucoup trop lourde à porter sur les épaules. Il était le deuxième choix de la draft 2001 et disposait d'un statut de futur star alors qu'il venait à peine de fêter ses 19 ans. Il sortait tout juste du lycée. Surtout, il jouait pour des Chicago Bulls à la rue mais encore très fortement marqués par les années Michael Jordan. La franchise rêvait d'un retour rapide au sommet et elle comptait sur lui et sur Eddy Curry, un autre ado drafté sans passer par la fac, pour se relever. La vie n'était pas facile pour les deux jeunes hommes. Et dès leurs débuts, ils sont tombés sur de sacrés énergumènes. Comme Kevin Garnett par exemple.

Chandler raconte la fois où, pendant l'échauffement d'un match de présaison, KG s'est mis à les insulter sans même qu'ils ne lui aient adressé la parole. Leur moment "welcome to the NBA."