La saison 2013-2014 a été vraiment particulière pour les Brooklyn Nets. Le recrutement avait été clinquant avec les arrivées de Paul Pierce et Kevin Garnett, pour compléter un cinq uniquement composé de All-Stars avec Joe Johnson, Deron Williams et Brook Lopez. Le tout coaché par un débutant qui avait pris sa retraite quelques semaines plus tôt : Jason Kidd.

Un démarrage chaotique et des blessures de part et d'autres ont clairement mis en danger Kidd lors des premiers matches et ce n'est qu'après avoir fait passer Paul Pierce au poste 4 et harmonisé l'équipe autour d'autres joueurs (Shaun Livingston, Andray Blatche, Mirza Teletovic, Mason Plumlee, etc...) que Kidd a pu sauver sa tête jusqu'à la fin de la saison et une élimination en demi-finale de Conférence contre le Miami Heat de LeBron James.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le vestiaire ne "vivait" pas particulièrement bien. Deron Williams était isolé et plusieurs joueurs avaient du mal avec la méthode assez rentre-dedans de Jason Kidd. Lors de son passage dans le podcast All the Smoke de Stephen Jackson et Matt Barnes, Paul Pierce avait confirmé ces tensions.

Un jour, Kevin Garnett, qui fête ses a même failli en venir aux mains avec Kidd, aujourd'hui coach des Dallas Mavericks, au sortir d'une défaite contre les Bulls autour de Noël.

"Jason Kidd est entré dans le vestiaire et il s'est mis à nos gueuler dessus. Kevin Garnett allait aller à la douche, il avait sa serviette sur lui. Il s'est alors mis devant son visage. J'ai cru qu'il allait lui en coller une direct. Vraiment. Il s'est mis devant lui et lui a dit : 'je suis pas une victime'. Devant tout le monde. Puis il est allé prendre sa douche. Je jure qu'à ce moment-là, notre saison a changé complètement. KG prend tellement les choses à coeur..."

Derrière, les Nets ont effectivement fini la saison en balle pour terminer à la 6e place de la Conférence Est, puis battre (4-3) les Toronto Raptors au 1er tour des playoffs, avant de chuter contre le Heat (4-1). Paul Pierce filera à Washington et Kevin Garnett, à la mi-saison suivante, retrouvera les Wolves. Kidd, lui, rebondira à Milwaukee, puis en tant qu'assistant de Frank Vogel aux Lakers et sur le banc des Mavs.

