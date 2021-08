Kevin Love bientôt disponible sur le marché des contenders

La page était tournée depuis plus d'un an à Cleveland. En réalité depuis le départ de LeBron James pour Los Angeles en 2018. Même si la franchise l'avait prolongée au prix fort, pour encadrer la jeunesse, rien ne s'est déroulé comme prévu pour Kevin Love et les Cavs.

Constamment blessé (118 rencontres ratées sur les 3 dernières saisons), l'ancienne troisième option du Big Three est aujourd'hui un poids pour les finances de l'organisation. Son énorme salaire, gros frein dans les négociations pour un trade, va finalement obliger les dirigeants à choisir une autre option.

À l'image de Kemba Walker à Oklahoma City, Kevin Love devrait être coupé d'ici le training camp. Les médias de l'Ohio annonce que les deux parties sont en train de chercher un accord pour libérer l'intérieur. Pour rappel, le champion NBA 2016 doit encore toucher 60M sur les deux prochaines années.

Avec l'arrivée de Lauri Markkanen, et un recrutement globalement intéressant, les Cleveland Cavaliers vont sans doute demander à Love de faire une croix sur plusieurs millions de dollars. Si un accord est trouvé, alors l'ancien des Timberwolves se retrouvera sur le marché.

Avec son profil et son expérience, on peut se douter que quelques gros iront le chercher. Même si c'est pour quelques minutes par ci par là. Pour les pistes, rien n'a encore filtré mais évidemment que le nom des Lakers va ressortir. Originaire de Santa Monica, passé par UCLA, Love pourrait retrouver Russell Westbrook, son coéquipier à la fac. Sans compter qu'il a été le coéquipier de LeBron pendant 4 ans à Cleveland...