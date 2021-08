C'était un peu trop calme ces derniers jours en NBA sur le front des trades. Shams Charania de The Athletic a annoncé un move à trois équipes assez intéressant pour cette fin de semaine, impliquant les Chicago Bulls, les Cleveland Cavaliers et les Portland Trail Blazers. Au centre du deal, Lauri Markkanen, l'intérieur finlandais, dont on sentait qu'il était sur le départ de Windy City. Ce dernier quitte Chicago via un sign and trade.

Selon Woj, donc, Markkanen va tenter de prendre un nouveau départ à Cleveland pour un deal à environ 15 millions de dollars la saison, pendant que Derrick Jones Jr un 1er tour de Draft 2022 et un 2e tour protégé 2023, filent à Chicago. Dans le même temps, pour que le deal fonctionne, Larry Nance Jr va renforcer la raquette des Blazers.

Lauri Markkanen, une franchise intéressée mais une situation bloquée

Il est très possible que tout le monde ressorte gagnant de l'opération. Lauri Markkanen va changer de décor et aura la confiance du staff et du temps de jeu. Derrick Jones est un apport intéressant pour des Bulls déjà auteurs d'un recrutement intrigant dans le bon sens du terme. Et l'impact athlétique de Larry Nance ne sera pas de trop sur le poste 4 pour Portland.

Adrian Wojnarowski d'ESPN ajoute que le 1er tour récupéré par Chicago est celui de Portland pour 2022 et est protégé à partir de la loterie jusqu'en 2028. Le 2e tour 2023 envoyé par les Cavs aux Bulls est celui des Denver Nuggets.