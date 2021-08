Lauri Markkanen, une franchise intéressée mais une situation bloquée…

Il ne s'agit pas d'un secret, Lauri Markkanen se retrouve dans une situation complexe. Agent libre protégé, l'intérieur ne souhaite plus jouer aux Chicago Bulls. Et la franchise de l'Illinois ne compte plus sur lui.

Pour autant, les Bulls n'ont pas l'intention de faciliter son départ. Ainsi, avec l'opportunité d'égaler toutes les offres extérieures, Chicago aimerait monter un "sign-and-trade". L'objectif ? Récupérer quelques atouts pour un élément indésirable.

Mais jusqu'à maintenant, ce dossier n'a pas bougé. Pour deux raisons : les demandes des Bulls, mais aussi celles du Finlandais. En effet, le joueur de 24 ans vise un joli contrat. D'après les informations du journaliste de The Athletic Tim Cato, les Dallas Mavericks restent très intéressés par ses services.

Cependant, les Bulls restent inflexibles et refusent d'aider à ce mouvement. De son côté, Markkanen semble condamné à faire un effort. Surtout s'il souhaite réellement faire ses valises de Chicago sur cet été.

Reste aussi à savoir si les Texans veulent vraiment le natif de Vantaa. Car il se dit que les Bulls sont prêts à écouter toutes les offres, notamment si Maxi Kleber se trouve impliqué dans le deal. Un dossier à suivre sur la suite de cette Free Agency.

