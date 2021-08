Dallas, prochaine destination de Lauri Markkanen ?

Septième choix de la draft 2017 et un temps pressenti pour incarner le futur des Chicago Bulls, Lauri Markkanen ne devrait pas revenir dans l’Illinois. L’intérieur finlandais de 24 ans est free agent et il a déjà retiré tous les logos des taureaux de ses réseaux sociaux. Sauf surprise, il portera les couleurs d’une autre franchise la saison prochaine.

Reste à savoir où il va donc atterrir. Les New Orleans Pelicans seraient sur le dossier. Mais ils ne sont pas les seuls. Selon Kevin O’Connor de The Ringer, les Dallas Mavericks resteraient très intéressés par son profil. Et ce même s’il fait éventuellement doublon avec Kristaps Porzingis.

Lauri Markkanen tourne à 15,6 points, 7,1 rebonds et 36% de réussite à trois-points depuis son arrivée en NBA il y a quatre ans.