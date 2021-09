Kevin Love dézingue et insulte le grand patron de Team USA !

A la surprise générale, Kevin Love se trouvait initialement convoqué par Team USA pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Mais finalement, l'intérieur des Cleveland Cavaliers a déclaré forfait en raison d'une blessure à un mollet.

Visiblement peu affûté durant le début de la préparation, le vétéran de 33 ans avait été allumé par le grand patron de la sélection, Jerry Colangelo. Publiquement, le dirigeant l'avait accusé d'avoir menti sur sa forme et avait reconnu "une erreur".

Sans surprise, l'ancien des Minnesota Timberwolves n'a pas du tout apprécié...

"Il n'y avait absolument aucun besoin de faire ça. Surtout, il était en train de protéger sa légende. Il voulait avoir un bouc émissaire dans l'hypothèse d'une défaite. C'était juste mal à tellement de niveaux...

Et pour moi, je suis assis ici en train d'être le gars sympa en ce moment mais honnêtement, on l'emmerde. Qu'il aille se faire foutre", a ainsi lâché Kevin Love, remonté, pour The Shop : Uninterrupted.