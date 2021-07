L'expérience Kevin Love a été de courte durée pour Team USA au moment de la formation du groupe pour les Jeux Olympiques. Après avoir participé à d'autres campagnes par le passé, l'intérieur des Cleveland Cavaliers sembalit capable de se relancer en sélection. C'est en tout cas ce que se disaient Jerry Colangelo, le grand patron de USA Basketball, et Gregg Popovich, le head coach. Colangelo a reconnu auprès de The Athletic que la situation avec Love l'avait beaucoup déçu. Notamment les approximations, pour ne pas dire les mensonges de l'intéressé.

"Au départ, je ne pensais pas que Kevin Love pourrait jouer. Je n'étais même pas sûr qu'il en était encore capable. Il nous a contactés et nous a dit qu'il était en forme et avec le sentiment qu'il nous était redevable.

A partir de là, on s'est dit qu'on allait récupérer un joueur avec de l'expérience, qui était autrefois un rebondeur incroyable et était toujours capable de shooter. On le voyait comme un 12e homme.

Bon, ça n'a pas marché. Il n'était pas en forme. Il en était même très loin. Donc on a avancé. Disons que c'était une erreur. On a voulu donner une opportunité à quelqu'un qui avait notre confiance".