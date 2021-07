Gregg Popovich : les joueurs de Team USA agacés par sa stratégie ?

Gregg Popovich vit des dernières saisons difficiles, aussi bien avec les San Antonio Spurs qu'avec Team USA. Critiqué par une partie des médias et des observateurs depuis le fiasco du Mondial 2019, la légende du coaching US aurait bien besoin d'une médaille d'or olympique pour retrouver de sa superbe.

Malheureusement, ces Jeux Olympiques ont commencé par une grosse désillusion pour Team USA. La fin de match compliquée d'Américains incapables de trouver une solution contre l'équipe de France pourrait laisser des traces.

Et le problème, c'est que le scepticisme autour du mythique technicien des Spurs semble s'être étendu au vestiaire. Selon Joe Vardon de The Athletic, l'un des journalistes contre lesquels Pop s'est le plus emporté récemment, les joueurs n'adhèrent pas à ce qu'il leur demande.

"Histoire d'être clair : Gregg Popovich a horreur de son propre bilan à la tête de cette équipe. Il y pense tout le temps et haït la défaite. Les joueurs ont de la frustration, eux aussi. Pop rend hommage aux Bleus, mais ça ne plaît pas à tout le monde Sur le chemin du vestiaire, ils ont grommelé des choses sur le fait que Pop veuille jouer l'attaque comme à San Antonio. Ils pensent apparemment qu'il existe de meilleures idées. Pop avait expliqué qu'en raison de la nature tronquée du camp d'entraînement de Team USA, leur attaque serait basée sur des concepts plutôt que sur des systèmes précis".

On n'est pas encore au stade de la fronde et de la perte totale de confiance en Gregg Popovich. Mais on peut supposer qu'avec les personnalités qui composent le groupe américain, il y aura discussion et suggestions dans les jours qui viennent. C'est peut-être par là que passe le salut d'une équipe que l'on n'imaginait pas autant en difficulté au moment de sa formation.

