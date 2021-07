Après Bradley Beal, on a appris une deuxième défection côté Team USA. Kevin Love a dû déclarer forfait, à cause d’une blessure au mollet droit pas totalement guérie.

Peu utilisé lors des matches de préparation, Kevin Love ne serait donc pas totalement rétabli de cette blessure qui l’a privé d’une bonne partie de la saison NBA.

Agent Jeff Schwartz of @excelbasketball has confirmed news to ESPN and shared statement from Love: "I am incredibly disappointed to not be heading to Tokyo with Team USA, but you need to be at absolute peak performance to compete at the Olympic level and I am just not there yet." https://t.co/Ph6DfKZOIf

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 16, 2021