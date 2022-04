Kevin Love milite pour un nouveau retour de LeBron James aux Cavs

Quelle fin de carrière pour LeBron James ? Après le fiasco des Los Angeles Lakers cette saison, l'avenir de l'ailier va forcément faire parler. Ces derniers mois, un éventuel retour aux Cleveland Cavaliers a notamment entraîné des débats. Et Kevin Love valide cette hypothèse.

Ancien partenaire du King dans l'Ohio, l'intérieur des Cavs aimerait bien retrouver le natif d'Akron. Pour la fin de l'aventure de LBJ en NBA, la symbolique serait forte, notamment dans l'hypothèse d'une association avec son fils Bronny.

"Je veux dire, ça serait une fin digne d'un livre d'histoires pour lui. Je ne veux pas me projeter ce qu'il peut ou ne peut pas vouloir faire. Mais quand on voit la direction actuelle de notre équipe, prête à gagner sur la durée. Et aussi l'amour de Cleveland, d'Akron et tout l'Ohio pour lui.

Ca serait génial de faire également venir Bronny ici, et ensuite l'histoire serait terminée", a commenté Kevin Love pour FanSided.