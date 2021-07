Kevin Love serait l’arme anti-Rudy Gobert de Team USA

La sélection de Kevin Love pour les Jeux Olympiques avec Team USA avait provoqué quelques remous au moment de l'annonce de la liste. Jalen Rose avait même dû s'excuser d'avoir sous-entendu que Love n'avait été retenu que parce qu'il fallait un joueur blanc dans l'effectif pour ne pas choquer certains fans avec un roster 100% afro-américain. Il y a visiblement une explication sportive à la présence de l'intérieur des Cleveland Cavaliers, loin de son meilleur niveau et d'un volume classique de matches disputés.

Gregg Popovich, le sélectionneur de Team USA, a encore en tête la défaite face à l'équipe de France au Mondial 2019 et la belle performance de Rudy Gobert lors de ce match. Puisque les Etats-Unis vont retrouver les Bleus dans le groupe A, Pop veut être sûr que le triple meilleur défenseur de l'année ne va pas lui faire autant de mal. Et pour ce faire, il a voulu au moins un intérieur capable de s'écarter facilement pour sortir Gobert de sa zone de confort.

"On a estimé que Kevin Love était la personne parfaite pour jouer contre quelqu'un comme Rudy Gobert et l'éloigner de sa zone. Etirer le jeu sera très important. En fonction du contexte, Kevin pourra être extrêmement précieux. On va le faire travailler comme un fou pendant les quatre ou cinq prochaines semaines. Je crois que cette expérience va redonner un coup de fouet à sa carrière !", a expliqué Popovich.

Depuis le titre 2016 et les départs successifs de Kyrie Irving et LeBron James, Kevin Love est dans un placard doré à Cleveland. Entre ses blessures, ses soucis de santé mentale et le fait qu'il évolue dans un groupe jeune et peu compétitifs, Love n'a pas passé des dernières saisons très enthousiasmantes sur le plan personnel.

Il n'y a d'ailleurs pas que l'équipe nationale américaine qui a dans l'idée de relancer la carrière de l'ancien All-Star. Les Golden State Warriors étudieraient la possibilité de le recruter durant l'intersaison...

