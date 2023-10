Kevin Porter Jr envoyé à OKC, qui le coupe dans la foulée

Arrêté par la police début septembre, Kevin Porter Jr se retrouve accusé d'une agression sur son ex-compagne, Kysre Gondrezick. Officiellement, l'arrière reste poursuivi pour "strangulation au deuxième degré et agression au troisième degré". Autant dire que son avenir en NBA semble particulièrement compromis.

Et depuis cette affaire, les Houston Rockets s'activaient pour le trader. L'objectif ? Se débarrasser de son contrat à 82,5 millions de dollars sur 4 ans. Sans surprise, les dirigeants texans ont réussi à le faire !

D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, Porter Jr a été envoyé, avec deux picks au second tour de la Draft (Minnesota Timberwolves 2027 et Milwaukee Bucks 2028), à l'Oklahoma City Thunder. En l'échange, Houston récupère d'ailleurs Victor Oladipo and Jeremiah Robinson-Earl.

Bien évidemment, OKC n'a aucune intention de conserver le joueur de 23 ans, coupé dans la foulée. Avec seulement un bail partiellement garanti, le natif de Seattle va "seulement" percevoir 16,9 millions de dollars.

Grâce à ce mouvement, les Rockets mettent un terme à la collaboration avec un élément problématique, et économisent 5,5 millions de dollars. Et le Thunder continue d'accumuler les choix de Draft : 15 au premier tour et 22 au second sur les 7 prochaines années !

Pour Kevin Porter Jr, sa carrière, selon le dénouement des poursuites judiciaires, paraît en immense danger.

