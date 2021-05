Pourquoi le tir clutch de Khris Middleton est plus important que vous ne le pensez

Même en ayant fini en tête de la Conférence Est deux années de suite et malgré leur statut de favoris, les Milwaukee Bucks sont bien conscients qu’ils ne débarquent pas en pays conquis à chaque fois qu’ils affrontent le Miami Heat. Parce que cette équipe floridienne sait comment les jouer et surtout les faire déjouer. Encore hier soir, pour l’ouverture des playoffs, avec une rencontre très serrée entre les deux formations. La franchise du Wisconsin doit en grande partie sa victoire à un panier assassin de Khris Middleton à moins d’une seconde du buzzer.

Un succès 109 à 107 en prolongation alors que Jimmy Butler, la superstar adverse, n’a converti que 4 de ses 22 tentatives. Bam Adebayo ratait lui 11 de ses 15 tirs. Les meilleurs joueurs du Heat ne seront pas toujours aussi maladroits. Il fallait donc un homme pour débloquer les Bucks et leur éviter de perdre ce premier match, traditionnellement déterminant en playoffs. Et Middleton, comme souvent cette saison, a pris ses responsabilités.

Khris Middleton's Game @Bucks 1 game-winner added to his extensive clutch resume. 🔥 Game 2 - Mon, 7:30pm/et, TNT pic.twitter.com/J55K0fAEjw — NBA (@NBA) May 23, 2021

C’est la même problématique depuis trois ans pour Milwaukee : comment gagner des matches serrés et très engagés sans passer la balle à son meilleur joueur dans les dernières minutes ? Un problème et peu de solutions, ou pas assez de solutions efficaces, qui expliquent les échecs des Bucks jusqu’à présent. Giannis Antetokounmpo est monstrueux, un double MVP, mais il n’est pas encore assez tranchant quand il s’agit de se créer son propre tir. Alors la tâche revient à Khris Middleton.

« J’ai confiance en moi et en mon travail », assure le joueur de 29 ans après son exploit du samedi soir.

Ses coéquipiers croient aussi en lui, à l’image d’Antetokounmpo.

« On sait ce qui va se passer quand on lui donne la balle à la fin. On sait qu’il va réussir à se trouver son tir dans sa zone de confort », remarque le Grec.

Khris Middleton devra encore faire la différence

Les Bucks étaient limités parce qu’Eric Bledsoe et Khris Middleton devaient assumer des responsabilités normalement réservées aux superstars. Le premier est parti, le second est toujours là. Mais il est plus fort que jamais. Ça fait deux ans de suite qu’il dépasse la barre des 20 points par match tout en affichant d’excellents pourcentages (47-41-89). Il est de plus en plus à l’aise à la création, autant pour soit que pour les autres. Surtout, il est de plus en plus incisif dans le money time.

Et son équipe en aura bien besoin, tout au long des playoffs. Jrue Holiday a pris la place de Bledsoe et lui aussi peut faire la différence sur le fil. Les Bucks auront d’autres fins de partie tendues à gérer. Mais avec un Middleton qui se rapproche de ce statut à la fois abstrait et important de « top player », ils pourraient sérieusement envisager d’aller loin. Très loin.

Donc ce game winner, il représente plus qu’une simple victoire au premier tour. Il incarne l’espoir que l’arrière All-Star fera encore et encore la différence lors des prochains matches ou des prochaines séries. Peut-être jusqu’au trophée. Ou peut-être pas. Parce que les limites du bonhomme seront finalement celles des Bucks.

