Khris Middleton voit son passage sur le banc comme temporaire

L'entraîneur des Milwaukee Bucks Doc Rivers a tranché dans le vif. Toujours limité dans son temps de jeu après son retour de blessure, Khris Middleton va désormais évoluer en sortie de banc. Pour justifier cette décision, le coach de la franchise du Wisconsin a évoqué une volonté de faciliter certaines rotations.

Mais généralement, il est tout de même difficile de faire accepter un tel déclassement à un joueur de la trempe de Middleton. De son côté, l'All-Star de 33 ans semble prêt à s'adapter aux besoins de son équipe.

Cependant, il s'agit d'un effort temporaire.

"On m'a simplement expliqué qu'il était probablement préférable, par rapport à mon temps de jeu limité et à la façon dont les rotations fonctionnent, de sortie du banc afin d'avoir des minutes plus intéressantes.

Je sais quel type de joueur je suis. Seulement pour le moment, j'ai besoin d'évoluer en sortie de banc. C'est comme ça. Mais j'ai confiance en cette équipe, en moi-même et au rôle que je dois jouer pour le moment", a fait savoir Khris Middleton pour le Milwaukee Journal Sentinel.

Il s'agit de la grande question : pour combien de temps ? Car Khris Middleton ne paraît pas en accord pour accepter ce statut sur le long terme. Et il faut dire que les Bucks, pour être vraiment compétitifs, ont aussi besoin de lui à un meilleur niveau.

Sans oublier qu'il sera potentiellement agent libre au terme de la saison...

Khris Middleton, les Bucks ont tranché pour son futur