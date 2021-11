Khris Middleton stoppé par un test positif au Covid-19

Décidément, ce début de saison n'est pas simple pour les Milwaukee Bucks. Le champion NBA en titre enchaîne les problèmes pour plusieurs cadres comme Jrue Holiday (cheville), Brook Lopez (dos) et désormais Khris Middleton.

En marge de la victoire face aux Detroit Pistons (117-89), l'entraîneur des Bucks Mike Budenholzer a révélé le test positif au Covid-19 de son ailier. Placé dans le protocole sanitaire de la NBA, le récent champion olympique va devoir rater plusieurs matches.

"On pensait qu'il avait juste un rhume ou une maladie non-COVID. Et puis, le lendemain, il ne se sentait pas bien. Il a été testé et le test est revenu positif. Nous avons eu beaucoup de chance, j'ai l'impression, pendant mes trois années ici à Milwaukee, d'être en très, très bonne santé.

Oui, c'est un défi de savoir qui est disponible. D'avoir les meilleurs groupes et donc de savoir comment nous pouvons traverser un match. Et ne pas vraiment épuiser les gars qui sont en bonne santé", a reconnu Mike Budenholzer face à la presse.