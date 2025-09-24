Killian Hayes aux Cavaliers, une nouvelle (et ultime ?) chance de se relancer en NBA ?

Les Cleveland Cavaliers ont offert un deal au meneur Killian Hayes, qui va avoir une opportunité de gagner sa place dans un roster NBA.

Killian Hayes n’a pas dit son dernier mot. Essentiellement vu en G-League ces derniers mois, avec tout de même un passage express du côté des Brooklyn Nets (6 matches, 9 points, 5,2 passes), le Français va rejoindre l’effectif des Cleveland Cavaliers. La nature exacte du contrat n’est pas tout à fait connue à ce jour mais il est peu probable que son deal soit garanti. Il y a même plus de chances que ce soit un arrangement qui le lie ensuite au Charge, club de G-League affilié aux Cavs.

Mais il s’agit à minima d’une invitation au camp d’entraînement. Surtout que Darius Garland, titulaire à la mène dans l’Ohio, sera encore limité physiquement pendant la préparation. Hayes pourrait donc même jouer quelques matches de présaison avec Cleveland dans le but de gagner sa place et de s’affirmer comme le troisième meneur du roster derrière Garland et Lonzo Ball. Vu les pépins en cascade de ces deux joueurs, avoir un troisième homme sur le poste ne serait probablement pas de trop pour les Cavaliers.

Septième choix de la draft 2020, Killian Hayes a débuté sa carrière aux Detroit Pistons, où il a compilé 8,1 points et 5,2 passes sur ses quatre premières saisons en NBA. Des blessures ont parfois ralenti sa progression et il s’est ensuite retrouvé en concurrence avec Cade Cunningham et Jaden Ivey.

Malgré sa maladresse aux tirs (38% en carrière), le jeune homme a montré des qualités intéressantes aux playmaking et en défense. Des aptitudes qui pourraient finalement mieux coller avec une équipe ambitieuse qui a besoin d’une rotation large plutôt qu’une franchise en reconstruction où il n’est finalement jamais perçu comme assez fort pour être mis au cœur du projet sur le poste un.

Les Cavaliers ont aussi signé Thomas Bryant, pivot des Indiana Pacers, pour un contrat non garanti.