C’est officiel, Killian Hayes et les Detroit Pistons affronteront les Chicago Bulls en France la saison prochaine. Les fans français ont déjà hâte d’assister à cette rencontre entre deux rivaux légendaires pour le deuxième NBA Paris Game de l’histoire. Mais avant tout, ils peuvent se réjouir pour Hayes, qui pourra disputer un match NBA dans son propre pays.

Cette année n’a pas été de tout repos pour le Français. Avec l’arrivée du prodige Cade Cunningham, Hayes a dû s’adapter à un nouveau rôle, avec 40 titularisations mais aussi 26 matches en sortie de banc. Si ses 6,9 points de moyenne ne font pas forcément rêver, le 7e choix de la draft 2020 occupe toujours une place importante dans le projet de la franchise.

À bientôt 21 ans, il est encore un joueur à potentiel. Il a d’ailleurs montré de belles promesses en fin de saison régulière et sera certainement motivé par la perspective de jouer dans l’Hexagone en 2023.

Isiah Thomas, légende des Bad Boys de Detroit, a justement livré quelques conseils pour lui dans une interview pour L’Équipe. L’ancien champion NBA reste proche de sa franchise de toujours. En effet, il devrait même être dans les tribunes pour soutenir les jeunes Pistons. Pour Thomas, la prochaine saison de Killian Hayes sera sa meilleure :

"Comme la plupart des jeunes joueurs, il a besoin de temps pour grandir en NBA. Ses deux premières saisons lui ont beaucoup appris, il a bien joué en fin de saison dernière avec Cade Cunningham. Je pense que sa troisième saison sera meilleure. J’espère qu’il va continuer de grandir et participer aux succès des Pistons. J’ai déjà parlé avec lui et je continue de lui dire ‘lentement mais sûrement’, de continuer sa progression.

Ses performances en défense et son jeu de passe sont ses deux meilleurs atouts pour l’instant. La troisième chose, c’est son tir. Une fois qu’il en marquera plus et qu’il aura plus confiance dans sa capacité à mettre ses tirs, Killian sera un joueur complet."