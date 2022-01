La NBA invalide le trashtalk des Kings, quelle honte

On comprend pourquoi de nombreux fans regrettent que la NBA devienne trop « soft » quand elle prend des décisions comme celle-ci : la ligue a rappelé à l’ordre les Sacramento Kings en leur interdisant de passer le son « Cold as ice » quand l’un de leurs adversaires enchaîne les tirs manqués.

Le DJ du Golden Center s’en était donné à cœur joie avec la venue des Los Angeles Lakers en ville. Il avait notamment pu multiplier le gimmick à chaque raté de Russell Westbrook, encore une fois complètement à côté de la plaque ce soir-là.

Russell Westbrook moqué par les Kings : « C’est drôle »

Le trashtalk avait eu du succès sur le web et même le meneur malheureux avouait en conférence de presse que c’était marrant, tout en chambrant gentiment les Kings et leur passé de losers.

This was hilarious! Westbrook talking about his shooting slump and the in-arena DJ in Sactown playing "cold as ice": "I hope they played that the last 14 years, too. It's funny they play it now. It's cute [laughs]." pic.twitter.com/pBpIKUNLh0

— Ryan Ward (@RyanWardLA) January 13, 2022