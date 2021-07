Klay Thompson recourt et retrouve la forme entre deux escapades en bateau. Les Warriors et la NBA ne seront pas les mêmes la saison prochaine.

Si vous suivez Klay Thompson sur les réseaux, peut-être avez-vous l'impression qu'il passe le plus clair de son temps sur son bateau. L'arrière des Golden State Warriors est effectivement un amoureux de la navigation, un peu comme notre Boris Diaw national, mais il ne faut pas croire qu'il ne fait que chiller et jouer aux dominos avec Draymond Green.

Victime d'une rupture du tendon d'Achille avant le début de la saison 2021, après avoir déjà manqué un an à cause d'une grave blessure au genou, Klay Thompson bosse dur. Et ça paye ! Les dernières nouvelles transmises par Steve Kerr au sujet de l'état de forme et de la santé de son joueur sont très prometteuses.

"Klay ne participe pas encore pleinement aux séances avec contact. Par contre, il commence à vraiment se déplacer sur le terrain. On n'est pas encore sur une phase où il joue à cinq contre cinq, mais le plus grand pas quand tu reviens d'une blessure au tendon d'Achille, c'est quand tu es capable de courir à nouveau. C'est un vrai boost sur le plan psychologique. Le reste du corps commence à suivre. Tu commences à sentir la fatigue et la douleur, mais ça te fait du bien parce que tu as été absent pendant un long moment. Voilà où il en est", a expliqué Steve Kerr pour The Athletic.

Klay Thompson ne sera sans doute pas remis pour le tout début de saison. Mais si tout se passe comme prévu, il pourra tranquillement faire son retour dans les premiers mois de compétition. Sa simple présence, en espérant évidemment le revoir proche de son meilleur niveau, a de bonnes chances de tout change à la dynamique des Warriors.

Mentalement, être absent deux saisons de suite avec les deux pires blessures possibles est sans doute ce qu'il y a de plus dur pour un athlète de haut niveau. Des joueurs comme Klay Thompson ont beau avoir la belle vie en dehors et de quoi se consoler financièrement, ils ne seront épanouis que si l'occasion leur est laissée de retrouver le très haut niveau. C'est tout le mal que l'on souhaite au plus jeune des Splash Brothers. Il manque à la NBA depuis bien trop longtemps.

