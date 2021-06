Klay Thompson n'a plus joué en NBA depuis deux ans, mais il a déjà une idée très claire de la manière dont il va opérer une fois de retour la saison prochaine.

Klay Thompson est sans doute l'une des choses qui nous ont le plus manqué durant cette saison 2021. On aurait bien aimé voir jusqu'où les Golden State Warriors, éliminés en barrage, auraient pu aller avec lui. Sportivement, Thompson est un joueur incontournable en NBA, mais c'est aussi humainement qu'il a manqué dans le paysage. Après deux graves blessures consécutives qui l'ont privé de deux années de basket, le plus jeune des Splash Brothers espère être enfin en mesure de tenir sa place la saison prochaine au sein du backcourt avec Stephen Curry.

Présent dans le groupe ces dernières semaines, on l'a vu très affecté à plusieurs reprises, accablé par l'impossibilité d'aider ses camarades sur le terrain. Son retour sur les parquets occupe déjà une bonne partie de ses pensées et les dernières nouvelles qu'il a données sur ses réseaux sociaux sont assez intéressantes en ce qui concerne l'approche qui sera la sienne une fois qu'il aura enfin réintégré le groupe.

Interrogé lors d'un live Instagram à bord d'un bateau par des internautes sur ses ambitions personnelles, Klay Thompson a déclaré :

"Vous me manquez aussi. Combien de points par match est-ce que je marquerai la saison prochaine ? Vous savez, je ne vais placer des attentes particulières là-dessus. Je veux juste être un joueur efficace. Je me moque du nombre de points que je marquerai. Mon but est d'avoir un impact positif à chaque fois que je serai sur le parquet. Ces trucs de real plus-minus, les analytics et tout ça, c'est ça que je veux".

Offensivement, défensivement et humainement, Klay Thompson aura dans tous les cas un impact important sur le moral et la capacité d'action des troupes de Steve Kerr. Même s'il a réussi une saison de niveau MVP, Stephen Curry a besoin de son frangin arroseur pour ramener les Warriors à leur vraie place. On a hâte !

