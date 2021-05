Les Golden State Warriors ont été officiellement éliminés par les Memphis Grizzlies (112-117) lors du play-in. Impuissant, Klay Thompson a assisté à la fin de la saison de son équipe. Blessé, le joueur de 31 ans n'a pas été en mesure d'aider les siens.

Et sur cette partie, l'arrière a cruellement manqué aux Dubs. Conscients de la puissance de Stephen Curry, les Grizzlies lui ont imposé une très grosse pression. Notamment avec deux défenseurs très régulièrement sur lui. Avec Thompson, une telle tactique aurait été impossible à tenir.

Sur le flanc lors des deux derniers exercices, le natif de Los Angeles a réalisé une promesse aux fans des Warrriors.

"J'ai dû regarder beaucoup de basket sur les deux dernières années, et je me suis rapidement rendu compte qu'il ne s'agissait pas de ma spécialité. Alors que notre saison se termine, la mienne va bientôt commencer et je n'ai jamais été aussi affamé.

Je pense sincèrement que mon meilleur basket se trouve devant moi, donc il ne s'agit pas de la fin. Je le promets", a ainsi fait savoir Klay Thompson sur Instagram.