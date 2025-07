Jonas Valanciunas, Denver dissipe tous les doutes 🧹

Jonas Valanciunas va-t-il réellement jouer pour les Denver Nuggets ? Malgré son trade en provenance des Sacramento Kings cet été, cette question s'est posée, à la surprise générale, autour du Lituanien. Pourtant, il se trouve bel et bien sous contrat jusqu'en 2027. Pour 20,3 millions de dollars.

Mais il existait un doute. La raison ? Un intérêt mutuel - et persistant - entre le Panathinaïkós et le vétéran de 33 ans. Sur ce dossier, les Nuggets ont toujours affiché une grande sérénité. Et le vice-président de Denver Ben Tenzer a encore été très clair devant les médias.

"Il n'y a eu que des conversations saines avec lui : il va honorer son contrat et se montre heureux d'être un Nugget. Sa présence pour le début de saison ? Il n'y a aucune inquiétude", a affirmé le dirigeant des Nuggets.

Si Jonas Valanciunas renforce bien la franchise du Colorado, quelle intersaison pour cette équipe ! En back-up de Nikola Jokic, l'ex-pivot des New Orleans Pelicans devrait représenter un élément précieux pour Denver.

Et pour rappel, les Nuggets ont également recruté Cam Johnson (trade Michael Porter Jr), Bruce Brown et Tim Hardaway Jr. La meilleure intersaison en NBA ? Je le pense. Je suis convaincu que Denver - sans des blessures bien évidemment - va jouer les premiers rôles avec cette formule autour de Jokic.