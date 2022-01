Klay Thompson, ses confidences sur son retour imminent

Il s'agit de l'un des événements très attendus en NBA pour 2022 : le grand retour de Klay Thompson. Après une absence de deux ans et demi, l'arrière des Golden State Warriors va très prochainement retrouver les parquets de la grande Ligue.

Selon les dernières estimations, il faudra simplement attendre quelques jours. Avec des débuts attendus pour le joueur de 31 ans le 9 janvier (Cleveland Cavaliers) ou le 18 janvier (Detroit Pistons). En tout cas, Thompson se trouve sur la bonne voie avec sa participation, avec les titulaires, à un "scrimmage".

Devant les médias, le natif de Los Angeles s'est confié sur ses sensations.

"Je me sens vraiment très proche (d'un retour, ndlr). Un jour particulier en tête pour mon retour ? Non, ça sera la décision de Monsieur Celebrini (docteur, ndlr). Il va me faire savoir la nouvelle quelques jours avant et on verra à partir de ce moment-là.

Je n'ai pas envie d'être trop anxieux à l'approche du grand jour. Ça devrait être très bientôt... Nous avons eu des échanges (sur son retour, ndlr), sur comment je me sens, sur ce qu'il faut améliorer, mais il doit aussi me contenir car je suis très compétitif et je me sens toujours prêt.

Mais il fait ça depuis plus longtemps que moi, donc j'ai confiance en son jugement. Nous avons travaillé, sans compter nos efforts, depuis plus d'un an et ça va bientôt payer. Un retour à domicile ? Oui ! Je veux être devant nos fans, ils le méritent. La première fois en deux ans, ils méritent de me voir avec le maillot", a ainsi précisé Klay Thompson.