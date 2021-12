Klay Thompson, Steve Kerr annonce la couleur pour son retour imminent

Même si son retour a été légèrement retardé, Klay Thompson se trouve sur la bonne voie. Pour la première fois depuis deux ans et demi, l'arrière des Golden State Warriors a participé à un "scrimmage" avec les titulaires.

Dans quelques jours (le 9 ou le 18), le joueur de 31 ans devrait officiellement réaliser son come-back en NBA. Et immédiatement, le natif de Los Angeles va bénéficier d'un statut de titulaire ! En effet, le coach des Dubs Steve Kerr souhaite tout de suite lui rendre ce rôle.

"Oui, je commence à penser à mes rotations avec le retour de Klay. Quand il va revenir, il sera titulaire. Je ne vais pas m'amuser à le faire sortir du banc de touche ou quoi que ce soit, pendant un certain temps. Il va débuter et on va devoir s'adapter sur nos rotations.

Je sais qu'on a des gars capables de jouer et d'être dans la rotation pour nous aider à gagner des matches. Ça ne sera pas facile. Mais je préfère ça que l'inverse. J'ai de nombreuses options, il n'y aura pas du temps de jeu pour tout le monde.

C'est délicat, mais c'est un bon problème à avoir. Klay va avoir besoin de temps, des deux côtés du parquet, pour retrouver sa forme physique et son niveau de jeu. Il a été absent deux ans et demi, l'entraînement, ça ne représente rien par rapport aux matches.

Donc il aura besoin de temps, mais on va avoir plus de la moitié de la saison pour le préparer à ça", a confié Steve Kerr face à la presse.