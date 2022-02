Klay Thompson, encore un coup de chaud… La machine se met en route

Petit à petit, le "vrai" Klay Thompson commence à pointer le bout de son nez ! Absent pendant plus de deux ans après deux sérieuses blessures, l'arrière des Golden State Warriors a logiquement été un peu rouillé pour son grand retour.

Mais il a déjà connu quelques fulgurances. Et plus intéressant encore, ses coups d'éclat sont de plus en plus nombreux ! Lors de la victoire de son équipe contre les Sacramento Kings (126-114), le joueur de 31 ans a eu un vrai coup de chaud.

Avec 7 premiers tirs réussis et notamment 6 paniers primés, Thompson a eu la main chaude. Avec notamment un second quart-temps de feu : 12 points de suite en moins de 3 minutes.

"C'était génial à voir. J'adore quand il a du peps dans sa démarche et qu'il se retrouve récompensé par des tirs qui rentrent. Il peut devenir chaud à tout moment, il a ce regard dans les yeux. Nous aimons voir ça, c'est un grand coup de pouce pour toute l'équipe et pour lui aussi", a savouré Stephen Curry. "Il a déjà eu quelques matches où il s'est enflammé et a pris feu. Alors cela m'a semblé presque comme une routine. A part ce panier primé fou dans le corner quand il était super chaud, j'avais l'impression de connaître une expérience hors de mon corps", a apprécié son coach Steve Kerr.

Finalement, Klay Thompson a terminé ce match avec 23 points à 8/11 aux tirs. Et un différentiel de +20. Ça sent bon pour lui et les Warriors !

All-Star Game : Klay vs Booker à 3 pts, Jalen Green favori du Dunk Contest ?