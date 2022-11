Klay Thompson sur le déclin, Charles Barkley persiste et signe

Avant son match raté face aux Dallas Mavericks (113-116) cette nuit, il y avait du mieux chez Klay Thompson sur les dernières rencontres. Et pourtant, avant même cette performance décevante, Charles Barkley a assumé ses propos sur le déclin de l'arrière des Golden State Warriors.

Fin octobre, le consultant de TNT a souligné les difficultés du joueur de 32 ans. Des propos qui ont suscité de nombreuses réactions, notamment de Thompson ou encore de Stephen Curry. Mais de son côté, l'ex-intérieur assume cet avis.

Et d'ailleurs, Barkley persiste et signe.

"Je suis revenu en arrière et j'ai regardé ce que j'ai dit. Klay a été le meilleur joueur des deux côtés du parquet pendant longtemps et ce que j'ai dit, c'est : 'Il est toujours un bon joueur, il ne sera plus jamais ce gars-là' pour trois raisons : l'âge, le tendon d'Achille, le ligament croisé antérieur.

Je n'ai pas dit qu'il était fini, j'ai dit qu'il était encore un sacré joueur. Mais sur ce match-là, je me suis un peu vu comme homme, vieillir n'est pas une blague. Tu vois, c'est la seule chose qui craint dans le sport... Le temps est invaincu, il va avoir tout le monde", a précisé Charles Barkley pour le Bleacher Report.