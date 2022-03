Klay Thompson dans le dur sur le plan physique…

Les Golden State Warriors traversent une période compliquée. Avec 4 défaites consécutives, les Californiens ont du mal à enchaîner sans Draymond Green, toujours à l'infirmerie. Surtout que de son côté, Klay Thompson a du mal à garder le rythme.

Depuis son retour en janvier, l'arrière a montré de bonnes choses. Mais logiquement, après une telle période d'inactivité, le joueur de 32 ans rencontre des difficultés. Notamment sur le plan physique. Ainsi, il vient de rendre plusieurs copies très mitigées.

Notamment face aux Los Angeles Lakers (116-124) la nuit dernière : 7 points à 3/13 aux tirs. Rien de vraiment inquiétant selon son entraîneur Steve Kerr.

"Klay a trouvé un bon rythme sur le mois avant le All-Star break, et j'ai l'impression que sa maladie, qui l'a empêché de jouer quelques matches, a probablement affecté sa condition physique et sa forme. Il a donc eu du mal lors des deux derniers matches.

Mais il va récupérer son tir. Il s'implique tellement. Klay a tellement envie de bien faire. Il est définitivement à fond, et il doit juste laisser le jeu venir à lui et il y arrivera, et nous y arriverons", a assuré Steve Kerr pour NBC Sports.