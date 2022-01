Stephen Curry & Klay Thompson, le secret du duo pour Steve Kerr

Il s'agit de l'un des événements très attendus sur ce début d'année 2022 : le grand retour de Klay Thompson. Selon les dernières rumeurs, l'arrière pourrait revenir contre les Cleveland Cavaliers le 9 janvier. Un come-back très attendu pour revoir son duo avec Stephen Curry.

Pendant des années, cette association a fait le bonheur des Dubs. Et ce tandem a surtout incarné un véritable enfer pour les défenses adverses. Interrogé sur le secret des deux hommes, l'entraîneur des Warriors Steve Kerr a insisté sur la continuité.

"Tous les deux, ils se rendent la vie plus facile. Ils permettent, à l'un et à l'autre, de se sublimer car ils attirent l'attention de la défense et représentent une vraie menace. Je pense aussi que la continuité a été très importante pour eux. Surtout quand on rajoute Draymond Green à tout ça. Dans cette Ligue, il y a beaucoup de changements au sein des effectifs. Les joueurs vont dans une équipe, puis dans une autre. Donc c'est plutôt rare d'avoir des partenaires avec continuité. Je crois que c'est vraiment important. Ils se connaissent parfaitement, ils se comprennent. Sur les matches, ça se ressent vraiment", a estimé Steve Kerr devant les médias.

Et effectivement, au fil des années, les deux hommes ont noué une vraie complicité. Un lien qui se retranscrit sur le parquet. Et tous les amoureux du basket ont forcément hâte de retrouver Stephen Curry et Klay Thompson ensemble.

Stephen Curry, sa nouvelle folle série qui fait l’histoire de la NBA