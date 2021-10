Klay Thompson furieux du manque de respect de la NBA…

La liste des 75 (76 en réalité) meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA fait toujours autant parler. Surtout pour les éléments oubliés... Présent au sein de notre liste des grands snobés, Klay Thompson a particulièrement du mal à digérer son absence.

Triple champion NBA, l'arrière des Golden State Warriors n'a plus joué depuis plus de deux ans. Une longue période d'inactivité qui a probablement joué dans les votes. Mais de son côté, le joueur de 31 ans n'accepte clairement pas ce verdict.

Sur le réseau social Instagram, le natif de Los Angeles a ainsi poussé un nouveau coup de gueule.

"Je me suis réveillé ce matin, toujours énervé par cette liste à la con. Franchement, je suis impatient de pouvoir retrouver les terrains. Je suis malade de ce manque de respect. Gagner ne représente pas tout pour certains contrairement à ce que je pense", a lâché Klay Thompson.

Avec son palmarès collectif et ses qualités individuelles, Thompson incarne un vrai oubli. On parle tout de même de l'un des meilleurs tireurs à longue distance de l'histoire. Et l'un des membres essentiels de l'une des équipes qui a marqué l'histoire.

Mais cet "oubli" va lui permettre d'avoir une motivation encore plus importante pour son come-back.

JaVale McGee explique pourquoi Klay Thompson sera chaud à son retour