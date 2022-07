Quand il joue, Klay Thompson est toujours à fond. Même quand il joue… son meilleur rôle de supporteur. L’arrière des Golden State Warriors a régalé en tant que fan des Los Angeles Dodgers où joue son frère. Sans manquer de rendre un petit hommage à Kobe Bryant.

Si Trayce Thompson et les Dodgers ont fait le spectacle sur le terrain, le Warrior a fait le show dans les tribunes. En étant déjà le plus gros fan de son frangin. Alors que LA prenait enfin le large face aux San Francisco Giants, Trayce s’est distingué avec un point-produit (RBI). Une action qui a fait vibrer le public et plus particulièrement le Splash Bro :

Klay Thompson is really enjoying being a fan 🔥 Someone get this man another beer! pic.twitter.com/0BvZnmwJtA — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 24, 2022

Ce n’est visiblement pas le seul bon moment qu’il a passé là-bas. Toujours en train de profiter de son intersaison après le titre acquis contre les Celtics, le joueur des Warriors s’est tapé une bonne bière fraîche.

En fait, il ne se l’est pas simplement tapée. Il l’a démolie aussi rapidement et aussi salement que les Pacers un soir de décembre 2016 ou les que les Kings le temps d’un quart-temps de janvier 2015. Et s’il a été filmé par la télé, il avait quand même choisi de le mettre sur Instagram au cas où personne n’aurait vu la perf :

Klay Thompson Klay on

on the broadcast: Instagram: pic.twitter.com/5tm9UkTxd0 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 24, 2022

Histoire que sa performance soit complète, Klay Thompson y est également allé de son petit hommage au joueur qui l’a probablement le plus inspiré, Kobe Bryant. En faisant savoir aux fans - ou aux haters - qu’il était quadruple champion NBA, il a reproduit ce que Black Mamba avait fait il y a quelques années pour répondre à un type du public qui le chambrait :

Count 'em, Klay 💍 pic.twitter.com/wXkUk6RuQ8 — NBC Sports Bay Area & CA (@NBCSAuthentic) July 24, 2022

Kobe Bryant counting how many championships he has to some trolls reaction video meme pic.twitter.com/QPffopi3TZ — all reaction videos (@allreactionvidz) December 8, 2021

Pas étonnant quand on sait l’admiration qu’il portait à Kobe Bryant. Il l’a d’ailleurs rappelée lors de son speech aux ESPYs :

« Les plus grands souvenirs que j’ai en grandissant en Californie du Sud, c’est d’aller au Staples avec mon père. (…) J’arrivais à chaque match en avance pour voir Kobe faire son truc. (…) J’ai lu Mamba Mentality chaque jour pendant ma rééducation. Le voir jouer, c’est les meilleurs souvenirs de ma vie. Il m’a inspiré pour être l’athlète que je suis aujourd’hui », avait-il notamment expliqué.

En tout cas, qu’il soit sur un parquet ou dans les tribunes, difficile de ne pas aimer Klay Thompson.

