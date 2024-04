Tim Kawakami, insider historique de la Bay, parle du « secret le moins bien gardé » en évoquant le possible intérêt du Orlando Magic pour Klay Thompson. Une manière de faire comprendre que tout le monde est conscient que la franchise floridienne, qui semble déjà prête à passer un cap à l’Est, pourrait poser une somme massive sur la table pour s’attacher les services du quadruple champion NBA une fois son contrat arrivé à expiration cet été.

Les Golden State Warriors auront probablement envie de conserver leur cadre historique – lui aussi se verrait sans doute finir sa carrière là où elle a commencé – mais à quel prix ? Joe Lacob souhaiterait réduire la note pour l’effectif le plus cher de la ligue mais actuellement seulement dixième de sa Conférence.

Au-delà de son statut et de son vécu à San Francisco, Thompson reste un joueur important de la rotation. Mais sans être forcément indispensable. Le rookie Brandin Podziemski lui avait pris un temps sa place dans le cinq majeur et le jeune Moses Moody continue de se montrer à chaque fois que Steve Kerr lui en donne l’opportunité. Ces deux-là sont peut-être bientôt en mesure de s’affirmer comme des starters en NBA.

Klay Thompson, un retour réussi dans le 5 des Warriors

Sauf que Klay Thompson brille en ce moment. Du coup, ça fait potentiellement monter sa cote. Il aurait été déraisonnable de sa part de quémander un deal proche du maximum salarial s’il était resté le remplaçant en perte de vitesse et de confiance de certains mois de la saison. Mais là, l’arrière de 34 ans retrouve du jus et surtout de l’adresse. Il tourne à 23 points, 50% aux tirs et 42% à trois-points sur les 4 derniers matches par exemple. Un signe encourageant pour le play-in des Warriors. Un peu moins pour leur intersaison.

Le Magic aura une tonne d’argent à proposer, sans doute répartie sur un ou deux vétérans confirmés. En effet, Orlando est l’une des équipes qui montent. Paolo Banchero et ses coéquipiers sont troisièmes de la Conférence Est et sont encore en course pour la deuxième place malgré un groupe très jeune. C’est le début de l’ascension pour le premier choix de la draft 2022 et ses partenaires comme Franz Wagner, Jalen Suggs, etc.

Ils forment d’abord une équipe défensive qui manque justement de shooteurs. Klay Thompson serait un excellent complément et, même s’il n’est plus aussi mobile pour stopper les meilleurs attaquants adverses, le Magic a le personnel pour compenser cette éventuelle lacune. Le fit est bon. Ou il semble bon. Tout dépendra évidemment du contrat que les Warriors lui proposeront et donc quelque part du « prix » de sa fidélité. De toute façon, après une telle carrière, il a évidemment mérité de prendre n’importe quelle décision sans que sa legacy à Golden State ne soit impactée.