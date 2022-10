Non, Klay Thompson ne prendra pas se retraite en 2024

Cela apparaissait comme une évidence, mais Klay Thompson a tout de même décidé de mettre les choses à plat. L’arrière des Warriors assure qu’il n’a pas l’intention de prendre sa retraite en 2024, quand il sera agent libre.

Bien sûr, ces trois dernières années ont été particulièrement difficiles pour Thompson. Revenir de deux des plus graves blessures que peut connaître un joueur de basket — ligaments croisés et tendon d’Achille — a été une véritable épreuve. Il y a peu de chance que le shooter retrouve un jour 100% de ses capacités après tout cela.

Toutefois, "Killa Klay" n’a pas abandonné. Titré l’année dernière avec Golden State, avec un rôle important dans les Finales NBA, il retrouve peu à peu son agressivité. S’il a été affecté par ses pépins physiques, le coéquipier de Stephen Curry ne sent pas proche de la retraite pour autant. Il a ainsi tenu à clarifier sa situation, après qu’un journaliste du San Francisco Chronicle ait spéculé sur une potentielle fin de carrière dans deux ans.

Klay Thompson, unprompted, addresses report(?) he has plans to retire in 2024.

"I have no intention of retiring in 2024. If you write some dumb s*** like that, just be held accountable, cause that's crazy....Like, that is absurd." pic.twitter.com/TfNghod7FJ

— Jack Winter (@ArmstrongWinter) October 20, 2022