Klay Thompson, une seconde blessure causée par son impatience ?

Klay Thompson va bien depuis son retour en janvier dernier. Encore la nuit dernière, l'arrière des Golden State Warriors a marqué 18 points pour participer à la victoire de son équipe contre les Portland Trail Blazers (132-95).

Après deux saisons blanches, le joueur de 32 ans retrouve, petit à petit, ses sensations. Lors d'un entretien accordé à The Athletic, le natif de Los Angeles a réalisé une confidence : son impatience a probablement causé sa déchirure du tendon d’Achille en novembre 2020.

A l'époque, Thompson préparait son retour à la suite d’une rupture des ligaments croisés du genou en 2019.

"Je n'étais pas à mon poids de forme. J'étais très fort. Je faisais beaucoup de musculation, je renforçais mon genou. Mais le jeu m'a tellement manqué à ce moment-là et j'ai été autorisé à jouer à 5 contre 5. Mais je ne suis pas sûr que c'était la bonne décision.

Cela a pu jouer (dans ma blessure, ndlr). Je ne sais pas. J'essaie de ne pas trop y penser. Mais c'est quelque chose dont j'ai appris. Je ne suis plus au début de la vingtaine et je ne peux plus jouer toute l'intersaison. C'est ce que j'essayais de faire.

A l'avenir, je ne vais pas faire ça. Je vais garder donc ça pour la saison", a confié Klay Thompson.