Klay Thompson, Steve Kerr raconte son moment le plus difficile

Klay Thompson revient de loin. De très loin même. Sans être totalement lui-même, l'arrière des Golden State Warriors a déjà retrouvé un bon niveau après deux très sérieuses blessures. Un come-back sublimé par le récent titre de champion NBA remporté par son équipe.

Avec cette 4ème bague en carrière, le joueur de 32 ans a retrouvé le sourire après des moments très difficiles. Lors d'une intervention pour le podcast The Lowe Post, l'entraîneur des Dubs Steve Kerr a accepté de revenir sur ce retour de Thompson.

Et le coach des Warriors s'est remémoré d'une période compliquée pour son cadre en décembre dernier.

"Je me souviens d'un moment, peut-être un mois environ avant son retour. Mi-décembre (fin novembre en réalité, ndlr), nous avions un match à domicile. Après la rencontre, il a débarqué sur le terrain et s'est mis sur le banc alors que les tribunes se vidaient.

Plusieurs personnes sont venues me voir pour me dire : 'coach, il faut aller voir Klay. Il se trouve sur le banc et semble abattu'. Donc j'y suis allé et il pleurait tout seul sur le banc. Steph et Draymond sont également venus.

Tout était trop pour Klay à ce moment-là. Il se demandait encore s'il allait pouvoir rejouer. Emotionnellement, il était à bout et a juste commencé à pleurer. Ironiquement, il n'avait jamais été aussi proche d'un retour. Mais il était submergé", a raconté Steve Kerr.