Klay Thompson, Steve Kerr voit très grand pour la saison à venir

Absent pendant plus de deux ans, l'arrière Klay Thompson a réalisé son grand retour sur les parquets en janvier dernier. Sans retrouver son meilleur niveau, l'arrière a participé au nouveau sacre des Golden State Warriors.

Pour l'entraîneur des Dubs Steve Kerr, l'impact du joueur de 32 ans sur le plan défensif a été cependant sous-estimé lors des Playoffs. Et pour la saison à venir, le coach californien s'attend à une vraie montée en puissance de son cadre.

"Il a dû surmonter tellement de choses, non seulement physiquement, mais aussi la dévastation de se retrouver loin du jeu pendant deux années consécutives. Vraiment, deux ans et demi. J'ai été très impressionné par sa défense lors des Finales.

C'est une partie sous-estimée de cette série, au fur et à mesure qu'elle se déroulait, il s'améliorait. Il est devenu de plus en plus physique. Il a été capable de rester devant leurs meilleurs joueurs et de contribuer tellement à notre défense qu'il ressemblait à l'ancien Klay pour moi à cet égard.

Les gens ne le remarquent peut-être pas autant car c'est un excellent tireur, mais à son meilleur niveau, il est brillant des deux côtés du parquet. Il a passé un excellent été. Il est vraiment heureux. (...) Je m'attends donc à ce qu'il fasse une grande année et qu'il soit plus régulier.

Il a montré qu'il était toujours lui-même l'année dernière, mais c'était plus sporadique. Je pense qu'il sera plus régulier cette année. Nous l'attendons tous", a confié Steve Kerr pour NBC Sports.