Les Knicks dans le dur, Tom Thibodeau sanctionne ses titulaires !

Tom Thibodeau n'a pas apprécié le comportement des New York Knicks. Lors de la défaite face aux Milwaukee Bucks (100-112), l'entraîneur a même été agacé par certaines attitudes. Notamment de la part de ses titulaires.

Dans une période moins faste pour son équipe (4 défaites sur les 6 derniers matches), le coach new-yorkais a décidé d'envoyer un message. Ainsi, pendant l'intégralité du 4ème quart-temps face aux Bucks, les titulaires ont regardé la partie depuis le banc.

"Vous savez ce qu'ils disent : quand tu as joué 10 matches, tu dis que tu en as besoin de 20 (pour l'alchimie, ndlr). Quand tu es à 20, tu dis 30. A 30, tu dis 40. Et avant de t'en rendre compte, la saison est terminée. Donc ce sont des conneries.

Juste, ils n'ont pas bien joué. C'est tout. Nous devons ainsi trouver une solution. Et en ce moment, nous jouons bien à l'extérieur et pas bien à domicile, ce qui est inhabituel. Donc il faut qu'on règle ça", a prévenu Tom Thibodeau face à la presse.