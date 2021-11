Derrick Rose livre le secret de sa réussite aux Knicks

Après des années compliquées au cours de sa carrière, Derrick Rose a connu une véritable renaissance. Sous les couleurs des New York Knicks, le meneur s'éclate avec un apport précieux en sortie de banc dans la rotation de l'entraîneur Tom Thibodeau.

Libéré de la pression d'un franchise player, l'ancien joueur des Chicago Bulls fait son maximum pour apporter son expérience à cette équipe. Avec un état d'esprit plus léger, D-Rose a ainsi retrouvé la joie de jouer.

"Ce n'est pas du bonheur, c'est de la joie. J'ai traversé beaucoup de choses dans ma carrière. Et je me trouve à un moment génial. Je suis dans une équipe très talentueuse. Et comme je l'ai dit, je n'ai donc pas besoin de marquer. Ce n'est pas à moi de marquer 30 points tous les soirs.

Je n'ai pas un tel fardeau sur moi. Donc je peux aller sur le terrain et... essayer d'influencer le jeu en faisant des passes ou en poussant le ballon. Donc, je suis dans une bonne position", a ainsi apprécié Derrick Rose face à la presse.