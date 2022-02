Kristaps Porzingis annonce la couleur pour son arrivée aux Wizards

Un peu à la surprise générale, les Dallas Mavericks ont envoyé Kristaps Porzingis aux Washington Wizards lors de la deadline. Un mouvement inattendu. Surtout par rapport à la contrepartie de ce deal : Spencer Dinwiddie et Davis Bertans.

Pourtant, depuis le début de la saison, le Letton a été plutôt correct sur le plan sportif : 19,2 points et 7,7 rebonds de moyenne. Mais sa maladresse à longue distance et son association peu complémentaire avec Luka Doncic ont finalement poussé les Mavs à stopper cette expérience.

Désormais, à 26 ans, l'ancien des New York Knicks entend bien prouver qu'il peut encore progresser.

"Je ne pense pas que nous ayons encore vu la meilleure version de moi. J'ai 26 ans, et ça a été des montagnes russes. Il y a une blessure, vous n'avez plus de rythme, alors vous devez retrouver votre rythme et votre condition physique.

Je pense que c'est la situation idéale pour terminer la saison en force, retrouver un bon rythme et, je l'espère, faire du bruit en tant qu'équipe", a fait savoir Kristaps Porzingis pour NBC Sports.